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الاحتلال يفحص إمكانية وجود علاقة تربط الشهيد عودة بالشهيد عدي التميمي

الشهيد بركات عودة والشهيد عدي التميمي
الشهيد بركات عودة والشهيد عدي التميمي
تحقيق السستم تحقيق السستم

الضفة المحتلة - الرسالة نت

قالت قناة "كان" العبرية: "إن الشهيد بركات عودة منفذ عملية الدهس قرب أريحا تجول خلال الشهر الماضي بشكل يومي في منطقة العملية، على ما يبدو بهدف استطلاع المكان والتخطيط لعمليته". 

وذكرت القناة، أن الاحتلال يفحص إمكانية وجود علاقة تربط الشهيد عودة بالشهيد عدي التميمي منفذ عمليتي إطلاق النار في حاجز مخيم شعفاط و"معاليه أدوميم" قبل أسبوعين".

ووفق القناة العبرية، فإن الشهيد بركات عودة يملك منزلاً في مخيم شعفاط ومنزلاً في العيزرية قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" التي نفذ بها الشهيد التميمي عمليته.

المصدر: شبكة قدس

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