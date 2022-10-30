عشرات القتلى والجرحى في الهند إثر سقوط جسر معلق

أعلنت السلطات الهندية عن مقتل 81 شخصا على الأقل، بعدما سقطوا في نهر عندما انهار جسر معلق في ولاية جوجارات بغرب البلاد، اليوم الأحد.

وقالت قناة "زي نيوز" التلفزيونية المحلية: "إن الجسر كان عليه أكثر من 400 شخص عندما انهار، ليسقطوا في نهر ماتشو في بلدة موربي. وكان هؤلاء يؤدون طقوسا لمهرجان ديني رئيسي حين انهار الجسر".

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ بعد انهيار الجسر، فيما نُشر غوّاصون للبحث عن المفقودين.

وأظهر مقطع بثته القناة أشخاصاً متعلقين بكوابل الجسر المنهار، بينما تسارع فرق الطوارئ لإنقاذهم.

ووفق ما أعلنته السلطات، فقد أدى انهيار الجسر الذي يعود لحقبة الاستعمار إلى مقتل أكثر من 81 شخصاً.

بدروهم صرح مسؤولون لوكالة "بي. تي. أي" بأن الجسر، الذي أعيد فتحه مؤخرًا للجمهور بعد التجديد، انهار بعدما لم يستطع التعامل مع عدد الأشخاص الموجودين عليه.

في سياق متصل، قال مكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تغريدة على تويتر إن رئيس الوزراء أعلن صرف تعويضات لأسر القتلى وحث على الإسراع بجهود الإنقاذ. وكتب مكتبه على تويتر أن مودي "طلب تعبئة عاجلة للفرق من أجل عمليات الإنقاذ".

المصدر: العربية نت