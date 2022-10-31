خاطر: مقاومة الخليل تشكل حالة إلهام لباقي المحافظات وتزيد من مخاوف الاحتلال

قالت الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر، إن الاحتلال يدرك أن مقاومة الخليل تشكل حالة إلهام لباقي المحافظات وتزيد من مخاوف الاحتلال.

وأكدت خاطر أن الاحتلال الصهيوني يخشى من تصاعد المقاومة في مدينة الخليل، مبينة أنها تشكل حالة تنامي للمقاومة في المدينة.

وأضافت: "عملية الخليل شكلت حالة إلهام لكثير من المقاومين وهذا ما يخشاه الاحتلال الصهيوني، وستظل مدينة الخليل تصدر الأبطال والمقاومين من أبناء شعبنا الفلسطيني".

وقتل مستوطن وأصيب 5 آخرون بجروح، مساء السبت الماضي، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل جنوب الضفة المحتلة.

ونفذ العملية الشهيد محمد كامل الجعبري 35 سنة، وهو أب لثلاثة أطفال، وقد استخدم الشهيد سلاحاً من نوع (M16)، تم الاستيلاء عليه من إحدى قواعد جيش الاحتلال في النقب قبل أشهر.

ونعت حركة حماس شهيدها محمد كامل الجعبري الذي ارتقى بعد تنفذه عملية في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل؛ أدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين مساء أمس السبت.

وقالت الحركة في بيان لها: "إنّ هذه العملية المباركة التي أطلق خلالها شهيدنا النار على رأس غلاة المستوطنين تؤكّد أن المقاومة هي الردّ العملي والطبيعي على تدنيس المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي الشريف".

وأضافت: "إنّنا إذ نزفّ الشهيد الجعبري، لنشد على أيدي الثوار الأبطال، ونؤكّد أن عملياتهم البطولية الممتدة من الخليل إلى رام الله ونابلس وجنين والقدس وكل أرضنا المحتلة، هي خيار شعبنا للرد على جرائم الاحتلال وعربدة مستوطنيه، وهي الطريق إلى تحرير أرضنا ومقدساتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".