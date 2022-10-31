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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: ارتفاع وتيرة الاستيطان والهدم خلال فترة حكومة بينيت-لابيد

تحقيق السستم تحقيق السستم

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/270823

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