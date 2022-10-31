زار وفد نسوي من حركة "حماس"، اليوم الاثنين، منزل الشهيد محمد الجعبري منفذ عملية "كريات أربع" البطولية في الخليل، وأدوا واجب العزاء لعائلته.

برايات "حماس" والأوشحة الخضراء، تجمع عشرات النساء أمام منزل الشهيد الجعبري، وهتفوا للمقاومة والضيف، ورددوا: "حط السيف قبال السيف.. احنا رجال محمد ضيف".

ونفذ الشهيد البطل محمد كامل الجعبري عملية إطلاق نار بطولية، مساء أمس السبت، مدخل مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل، أدت لمقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين.

وأكدت حركة حماس أن عملية مستوطنة كريات أربع الليلة تثبت أن المقاومة قادرة على مفاجأة الاحتلال بضربات قوية.

وقالت حماس إن رصاص المقاومة هو الرد العملي على الاستيطان الصهيوني الذي يتمدد في الضفة، والخليل هي خزان الثورة، ولن تفلح كل محاولات الاحتلال في خنق المقاومة فيها.

وشددت على أن "تصعيد المقاومة المسلحة هو الرد على جرائم المستوطنين وعدوانهم على المسجدين الأقصى والإبراهيمي".