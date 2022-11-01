الأسرى يقررون الإضراب بعد تنصل من الاتفاق مع المعتقل رائد ريان

قرر أربعون أسيرًا فلسطينيا في سجني "عوفر" و"النقب" الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، للضغط على الاحتلال في قضية المعتقل رائد ريان

وبحسب مصادر في الحركة الأسيرة، فإن الأسرى قرروا تسليم قائمة بأسمائهم غدا لإدارة سجون الاحتلال، للشروع بإضراب عن الطعام.

وأشارت إلى أن الإضراب يأتي احتجاجًا على تنصل أجهزة الاحتلال، من الاتفاق الخاص بقضية المعتقل رائد ريان من بلدة بيت دقو / القدس، والذي خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 113 يومًا.

وكان ريان قد علّق إضرابه بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري على مدة محددة، إلا أنّ مخابرات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه لمدة ستة شهور، علمًا أنه معتقل منذ الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2021.