عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ودعوات للحشد والرباط فيه

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحاته بحماية مشددة من قوات الاحتلال، فيما انطلقت دعوات فلسطينية ومقدسية، للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة، 3 نوفمبر، وذلك ضمن حملة الفجر العظيم.

وأفاد مصادر صحفية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية وتجولوا بشكل استفزازي بأنحاء المسجد.

وأوضحت أن أحد المستوطنين مقتحمي الأقصى ارتدى قميصًا عليه علم الاحتلال، في خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين.

وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين؛ لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيل ومرافقة من قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، أكدت دعوات فلسطينية على أهمية مشاركة أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل في صلاتي الفجر والجمعة، لنصرة مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومدينة القدس المحتلة التي تتعرض لمخططات تهويد متواصلة من قبل الاحتلال والمستوطنين.

وشددت على أهمية مواصلة الرباط في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بهدف إفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين.