إعلان وظيفة شاغرة : عضو هيئة تدريس (دكتوراه أو ماجستير) علاج وظيفي

إعلان وظيفة شاغرة ، تعلن كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة النجاح الوطنية عن حاجتها لعضو هيئة تدريس (دكتوراه أو ماجستير) للعلاج الوظيفي بالمؤهلات التالية:

إعلان وظيفة شاغرة

ويجب أن يكون المتقدم لإعلان كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة النجاح الوطنية لعضو هيئة تدريس (دكتوراه أو ماجستير) للعلاج الوظيفي بالمؤهلات التالية:

المؤهلات لوظيفة شاغرة

يحمل شهادة البكالوريوس في العلاج الوظيفي من جامعة معترف بها.

يحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه في مجال العلاج الوظيفي (أو ما يعادلها).

خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات.

خبرة تدريسية وأكاديمية لا تقل عن سنتين.

يحمل مزاولة مهنة فلسطينية حسب الأصول او يمكنه معادلة المزاولة.

يتقن اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

أخر موعد للتقديم لإعلان وظيفة شاغرة

على الراغبين بالتقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية وكافة الأوراق المطلوبة (صورة شخصية، الشهادات العلمية) عبر البريد الإلكتروني hr.jobs@najah.edu .

مع العلم أن آخر موعد لتقديم الطلبات وجميع الأوراق المطلوبة هو نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2022.