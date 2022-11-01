رئيس مجلس طلبة بيرزيت يطالب بالوقوف ضد الاعتقال السياسي

طالب رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت يحيى قاروط، المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالوقوف ضد الاعتقال السياسي ونصرة الطلبة المعتقلين في سجون السلطة والعمل على الإفراج الفوري عنهم.

وقال قاروط إننا "سنبقى ماضين وصامدين على مواصلة العلم والمقاومة، وخدمة طلابنا في جامعة بيرزيت"، مشدداً على أن أي تهديدات لن تثنيهم عن خدمة الطلبة.

وتابع: "سنستمر في مواصلة المسيرة الاحتجاجية حتى تحقيق الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين"، معرباً عن رفضهم حملة الاعتقال السياسي التي تقودها أجهزة السلطة، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وطلابنا في جامعة بيرزيت.

نظم أهالي المعتقلين السياسيين وطلبة جامعة بيرزيت، مساء أمس، وقفة وسط مدينة رام الله، رفضاً للاعتقال السياسي وملاحقة طلبة جامعة بيرزيت واعتقال عدد منهم.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة قبل يومين مجموعة من طلبة جامعة بيرزيت، وهم سكرتير لجنة العمل التعاوني في مجلس الطلبة محمود نخلة، وممثلي الكتلة الإسلامية أسامة أبو عيد وإبراهيم بني عودة، إضافة لمواصلة اعتقال عضو مؤتمر مجلس الطلبة الطالب قسام حمايل.

وبعد وقفة احتجاجية في رام الله اعتقلت أجهزة السلطة عضوي مؤتمر مجلس الطلبة عبد الغني فارس وحاتم حمدان، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال أكثر من 40 مواطناً على خلفية سياسية، 5 منهم معتقلون منذ نحو 150 يوماً.