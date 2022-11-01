"أبو زهري" يلتقي الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة

جال رئيس الدائرة السياسية في حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج الدكتور "سامي أبو زهري" على رأس وفد قيادي، اليوم الثلاثاء، في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في منطقة بيروت.

وأكد أبو زهري خلال زيارته تمسك حركته بحق العودة ورفضها لكافة مشاريع التوطين والتهجير.

والتقى "أبو زهري" الحملة العالمية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة في قاعة الشعب بالمخيم، بحضور رئيس الحملة الأستاذ "معن بشور"، وعدد من الشخصيات السياسية الفلسطينية واللبنانية.

وأشاد "أبو زهري" خلال كلمة ألقاها في قاعة الشعب، بدور الحملة الأهلية في احتضان القضية الفلسطينية، ودعم المقاومة حتى التحرير والعودة، ورفضها لكافة مشاريع التطبيع مع الكيان الغاصب الذي يعتدي على مقدسات الأمة كلها في فلسطين.

ودعا إلى تعزيز التواصل والتنسيق مع كل الجهات الداعمة للحق الفلسطيني وتسليط الضوء على ثوابت القضية الفلسطينية في كافة المحافل.

كما أكد أبو زهري أن تصاعد المقاومة والمواجهة في الضفة الغربية والقدس تأكيدٌ جديد من شعبنا بأنه لن يتخلى عن أرضه مهما بلغت التضحيات، مشدداً أن المقاومةستتواصل بكل قوةًحتى تحرير الأرض والمقدسات

وشدد "أبو زهري" حرص حركته على إنجاز ملف الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة ومواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية، مثنياً على دور الجزائر في سعيها لتحقيق الوحدة ولم الشمل الفلسطيني، متمنياً نجاح القمة العربية في ظل رئاسة الجزائر لها.