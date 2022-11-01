منحة جامعة قطر 2023 .. تفاصيل المنحة والتخصصات المطلوبة

منحة جامعة قطر 2023 ، يبحث كثير من المواطنين في العالم عن المنحة الدراسية والتي تقدمها عدد من الدول مثل تركيا وقطر.

منحة جامعة قطر 2023

وذلك سنعمل في هذا المقال على سليط الضوء على المنحة الدراسية المقدمة من دولة، وعلى الطلاب الراغبين في الدراسة بإحدى جامعات قطر سنوضح آلية التسجيل للمنحة.

وتعمل دولة قطر سنويا على إطلاق منح دراسية للطلاب من أجل الالتحاق بالجامعات القطرية، وفق شروط القبول في الجامعة للحصول على ورقة القبول والموافقة على المنحة.

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تفاصيل المنحة القطرية 2023

تقدم دولة قطر منح دراسية، حيث تعد وفق شروط بسيطة ويمكن التسجيل من خلال طلب واحد، ويتم التسجيل في المنحة عبر الانترنت من خلال الموقع الرسمي، ويمكن للجنسين (ذكور و إناث) مؤهلين للتسجيل في هذه جامعة قطر.

يهمك كطالب من خارج قطر وغير مقيم في قطر من بين الانواع السابقة، فقط منح الطلاب الدوليين.

في حال كنت مقيم في قطر، يمكنك التقديم اما لمنح الطلاب الدوليين أو منح سمو أمير قطر أو المنح التنافسية، عدا عن ذلكن يمكنك التسجيل في باقي المنح ايضاً.

منح دراسية في قطر 2023 لغير القطريين

المنح التنافسية

منح الطلاب الدوليين

منحة الأداء المتميز

منح سمو أمير قطر للتميز الأكاديمي

منح دبلوم كلية التربية

المنح القصيرة لبرنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها

منح دول مجلس التعاون الخليجي

منح الشهادات الخليجية القطرية

منح أبناء موظفي الجامعة.

منحة جامعة قطر الدراسية

البكالوريوس لمن انتهى من دراسة الثانوية العامة.

الماجستير لمن انتهى من دراسة البكالوريوس.

الدكتوراه لمن انتهى من دراسة الماجستير.

تمويل منحة جامعة قطر 2023

خطاب القبول الرسمي.

تغطية نفقات الدراسة.

تغطية خطاب القبول للحصول على التأشيرة الدراسية.

تكاليف السكن والمعيشة الكاملة.

تكاليف السفر من خلال الحصول على ثمن تذكرة طيران.

تغطية التأمين الصحي الكاملة.

مزايا اخرى يمكن الحصول عليها من خلال منح قطر لغير القطريين.

تخصصات منحة جامعة قطر 2023

تقدم جامعة قطر المنح الدراسية لـ 81 تخصص دراسي كالتالي:

الهندسه الطبية

الهندسه الكهربائيه

الهندسه المدنيه

كل التخصصات الدراسية

العلوم الطبيعية والاجتماعية

العلوم الطبيه

العلوم العسكرية

العلوم المائية

تاريخ الفن والحضارات

تقنية النانو الحيوية

تكنولوجيا النسيج

حقوق الانسان

ريادة الاعمال

طب الاسنان

علم الاحياء

علم النفس والطب النفسي

علوم البيانات

علوم الفضاء

فلسفة

هندسة الطاقة

هندسة كيميائية

هندسه البترول

هندسه البرمجيات

هندسه الحاسوب والمعلوماتيه

هندسه المعادن والتصنيع

هندسه الاتصالات

العلوم الرقميه

العلوم الزراعية

العلوم السياسية

العماره

الفن والموسيقى والتصميم

الفنون

التصميم والاتصال المرئي والأفلام

الفيزياء

القانون

القانون والسياسه

الكيمياء

اللغات

المحاكاه الالكترونيه

الهندسة الميكانيكية

اداره الفنادق

الآثار والمتاحف

الاقتصاد الدولي

الاقتصاد السياسي

الاقتصاد والاعمال

المحاسبة

البصريات

التاريخ

التربيه

التسويق الالكتروني

التصميم البصري والتأثيرات

التصميم الجرافيكي

التصوير

التعليم

التغذيه

التكنولوچيا وعلوم الحاسب

التمريض

الجغرافيا

الدراسات الاسلامية

الدراسات البيئية

الدراسات اليابانيه

الرياضة

الرياضيات

السياحه والفندقه

الصحافة والإعلام

الصحه العامه

الصيدله

الطب البشري

الطب البشري وطب الاسنان

الطب البيطري

الطب الجزيئي

الطيران

العضويه

العلاج الطبيعي

العلوم الاجتماعيه

العلوم الانسانية

العلوم التطبيقية

الكيمياء التحليلية

الموارد البشرية

الموسيقى

الهندسة