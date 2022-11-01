منحة جامعة قطر 2023 .. الشروط وآلية التسجيل

منحة جامعة قطر 2023 ، يبحث كثير من المواطنين في العالم عن المنحة الدراسية والتي تقدمها عدد من الدول مثل تركيا وقطر.



منحة جامعة قطر 2023 .. تفاصيل المنحة والتخصصات المطلوبة

شروط القبول الجامعي في جامعة قطر



شهادة اللغة الإنكليزية، هل هي مطلوبة؟

لذلك كل طالب يريد الالتحاق في كلية الطب يجيب أن يقدم شهادة لغة انكليزية وفق التالي



شروط قبول الماجستير في جامعة قطر

توفر جامعة قطر نوعين من برامج الماجستير:

الماجستير البحثي والذي يمنح الطالب القدرة على إجراء البحوث عن طريق إكمال مشروع أطروحة بحثية

الماجستير المهني وهو برنامج عملي يركز على الدراية المهنية فيما وراء شهادة البكالوريوس

يأخذ في الاعتبار طلبات المتقدمين لبرامج الماجستير البحثية والذين يستوفون الشروط التالية:

إكمال شهادة البكالوريوس أو شهادة أعلى بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.80

اجتياز أي متطلبات إضافية من قبل الكلية/البرنامج

يأخذ في الاعتبار طلبات المتقدمين لبرامج الماجستير المهنية والذين يستوفون أحد الشروط التالية:

إكمال شهادة البكالوريوس أو شهادة أعلى بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.80

الطلاب الحاصلون على معدل تراكمي لا يقل عن 4.00/2.80 يمكنهم التقديم لمسار الماجستير المهني.

يجب على الطلبة التسجيل في مادتين بحد أدنى في الفصل الدراسي الأول والحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 4.00/3.00.

إذا فشل الطالب في الحصول على معدل 3.00 في الفصل الدراسي الأول سوف يتم طي قيده من البرنامج.

شروط قبول الدكتوراه في جامعة قطر

إكمال شهادة الماجستير أو شهادة أعلى بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.00

نتائج اختبارات القبول (GRE, GMAT) إن كانت مطلوبة من قبل البرنامج.

اجتياز أي متطلبات إضافية من قبل الكلية أو التخصص المرغوب به.

ملاحظات هامة للطلبة الدوليين.

من الضروري أن يحصل الطالب الدولي الراغب في الالتحاق بالجامعة على تصريح إقامة في دولة قطر (باستثناء الطلبة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي).

قسم المنح الدراسية والطلبة الدوليين في جامعة قطر يقدم المساعدة للطلبة الدوليين للحصول على تأشيرة طالب على كفالة الجامعة، وعلى الطالب الدولي الراغب في الحصول على تأشيرة طالب على كفالة الجامعة تعبئة واستكمال طلب تأشيرة الطالب الدولي المستجد الإلكتروني ورفع المستندات المطلوبة خلال نفس فترة التقديم للقبول في جامعة قطر.

لن يتم النظر في طلب قبول الطالب الذي لم يستوفي شروط التقديم على طلب تأشيرة طالب.

كما قلنا سابقاً الشروط للقبول تختلف عن شروط المنحة، وهنا تجد شروط منحة الجامعة.

شروط منحة جامعة قطر 2023

يجب أن تكون حاصل على شهادة الثانوية العامة بمعدل ممتاز

حاصل على شهادة البكالوريوس بمعدل ممتاز أو حاصل على شهادة الماجستير بمعدل ممتاز.

ارسال طلب التقديم مدعوماً بالوثائق المطلوبة كما في الاسفل.

التأخير في إرسال الطلب أو نقص الوثائق سيسبب لك رفض الطلب.

يجب أن تستوفي كل الشروط ومعايير القبول جامعة قطر.

استكمال طلب التقديم منحة جامعة قطر بشكل كامل في المواعيد المحددة.

شرط الحصول على مؤهل أكاديمي معترف به.

لديك الحافز والدافع المناسب للتقديم.

أن يكون الطالب قد أكمل المرحلة الثانوية في السنة نفسها التي تقدم فيها للاستفادة من المنح.

يتم إعطاء منح قطر لغير القطريين في فصل الخريف من كل عام دراسي فقط.

أن تكون الاستفادة في الفصل الدراسي الأول من ذلك العام الذي حصل فيه الطالب على المنحة

لكي يستمر الطالب في الاستفادة من منحة قطر فلا بد أن يحقق الشروط المطلوبة للاستمرار في المنحة، يجب على المتقدمين استيفاء شروط القبول التخصص الدراسي، بالإضافة إلى تقديم نسخة الثانوية الرسمية النهائية للمتقدمين الجدد، يجب الاستفادة من منحة جامعة قطر في نفس الفصل الدراسي من العام الذي مُنحت فيه المنحة.

شروط المنحة بحسب متطلبات اللغة الإنجليزية والرياضيات

يجب من جميع الطلبة تحقيق الحد الأدنى من المهارات الأساسية حتى يتم التحاقهم بالبرامج الأكاديمية المتقدمين إليها. وللقبول في مرحلة البكالوريوس، يجب على جميع الطلبة المتقدمين للكليات التالية أن يحققوا متطلبات اللغة الإنجليزية والرياضيات الموضحة أدناه:

كلية الآداب والعلوم (التخصصات العلمية فقط)

كلية التربية (تخصص التعليم الثانوي، مسارات الرياضيات والعلوم فقط)

كلية الصيدلة

كلية العلوم الصحية

كلية الطب

كلية الهندسة

مواعيد التسجيل الرسمية

كل شخص يريد الدراسة في جامعة قطر، والحصول على المنحة الدراسية أن يقوم بالتسجيل أول مرة للحصول على القبول الجامعي، ومن ثم التسجيل للحصول على المنحة الدراسية، وهذا ما سنشرحه الآن وفقاً للمواعيد المحددة.

سيتمكن الطلبة الدوليين الجدد من خارج دولة قطر فقط من التقديم على المنح الدراسية بعد اكمالهم طلب القبول في الجامعة وذلك عن طريق رابط سيتم إرساله إليهم عبر البريد الالكتروني خلال الفترة المحددة لهم في موقع المنح الدراسية.

مواعيد الحصول على القبول الجامعي للطلاب الدوليين



مواعيد الحصول على القبول الجامعي للطلاب الدوليين لفصل الربيع







كيفية التسجيل في منحة جامعة قطر

يتم التقدم للقبول عن طريق طلب القبول الإلكتروني كما يلي:

ابدأ بإنشاء حساب جديد باسم مستخدم وكلمة مرور “احفظ كلمة المرور في مكان آمن”

ابدأ بتعبئة طلب القبول الإلكتروني.

قم بتحميل نسخه الكترونيه للصورة الشخصية والبطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية (وصورة عن جواز السفر لغير القطريين) من خلال الطلب الالكتروني للقبول قبل الموعد النهائي المحدد .

يمكنك حفظ طلب القبول وإكماله في وقت لاحق (تذكر اسم المستخدم وكلمة السر).

ادفع رسوم التقديم (200 ريال قطري) ضمن طلب القبول الإلكتروني.

أرسل طلب القبول إلكترونيًا بعد تعبئته كاملًا وتحميل المستندات ودفع رسوم التقديم.

ستتلقى رسالة تأكيد على بريدك الإلكتروني تفيد بنجاح تقديم الطلب.

على الطالب الدولي الراغب في الالتحاق بجامعة قطر للدراسة في مرحلة البكالوريوس اتباع الخطوات التالية:

تسليم أصل كشف درجات شهادة الثانوية العامة والوثائق المطلوبة إلى جامعة قطر خلال فترة التقديم للطلبة الدوليين إلى العنوان التالي:

إدارة القبول

جامعة قطر

صندوق بريد 2713

الدوحة – قطر

في حال كان الطالب الدولي يخطط للدراسة في جامعة قطر فقط عندما يحصل على منحة دراسية توفرها الجامعة، فإنه لا يحتاج إلى تعبئة واستكمال طلب تأشيرة الطالب الدولي المستجد، وسيقوم قسم المنح الدراسية والطلبة الدوليين بالإجراءات اللازمة لإصدار تأشيرة الطالب للطلاب الحاصلين على المنح الدراسية.

يجب على الطالب الدولي الذي لا يحمل رخصة إقامة قطرية سارية المفعول في دولة قطر (باستثناء الطلبة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي) تعبئة واستكمال طلب تأشيرة الطالب الدولي المستجد الإلكتروني المستندات المطلوبة خلال نفس فترة التقديم للقبول في جامعة قطر. لن يتم النظر في طلب قبول الطالب الذي لم يستوفي شروط التقديم على طلب تأشيرة طالب.

الأوراق المطلوبة لمنحة قطر

صورة عن جواز السفر أو الهوية الوطنية

بيان الدرجات المدرسي اجباري, أو الجامعي إن وجد.

بيان الغرض

خطاب الحافز

خطاب توصية

السيرة الذاتية

شهادة المدرسة الثانوية / الدبلوم او الجامعة ويجب ان تكون مترجمة.

شهادات التدريب أو التطوع أو أيّ وثيقة أخرى تساعد في قبولك ويجب ان تكون مترجمة.

صورة واحدة (1) شخصية ملونة (قياس صورة جواز السفر).

يجب أن تكون المستندات واضحة بصيغة PDF وليس صورة يتم التقاطها باستخدام الهاتف المحمول.