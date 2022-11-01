اليمين يحصد 62 مقعدا.. النتائج الأولية لانتخابات الاحتلال

نشرت وسائل إعلام (إسرائيلية) ما أسمته النتائج الأولية للانتخابات (الإسرائيلية) الخامسة والعشرين.



ووفقا للقناة 12 العبرية، فقد أظهرت نتائج العينات التلفزيونية للانتخابات، تقدم كتلة اليمين بزعامة نتنياهو على منافسيه في اليسار.



وأوضحت القناة العبرية أن أحزاب اليمين حصدت 62 مقعداً، فيما حصدت أحزاب الائتلاف الحاكم 54 مقعداً، أما القوائم العربية حصدت 4 مقاعد فحسب.



يشار إلى أن صناديق الاقتراع في( إسرائيل) أغلقت مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة مساءاً، فيما بلغت نسبة التصويت ما نسبته 66%.

المصدر: عكا للشؤون( الإسرائيلية)