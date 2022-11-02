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طقس فلسطين: فرصة لسقوط أمطار متفرقة في فلسطين اليوم

طقس فلسطين: فرصة لسقوط أمطار متفرقة في فلسطين اليوم
طقس فلسطين: فرصة لسقوط أمطار متفرقة في فلسطين اليوم
تحقيق السستم تحقيق السستم

غزة- الرسالة نت

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

طقس فلسطين هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى ان الجو يكون يوم غد الخميس، غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم الجمعة المقبل غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما السبت، فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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