بعد فرز 95% من الأصوات: معسكر نتنياهو يكتسح الانتخابات

أظهر فرز 95% من أصوات الناخبين في انتخابات الكنيست (الإسرائيلي) أن رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، ومعسكره قد فازوا في الانتخابات بحصولهم على 65 مقعدا في الكنيست، فيما لم يتجاوز حزب التجمع وحزب ميرتس نسبة الحسم، رغم قربهما منها.

ووفقا للنتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 95% من الأصوات حسب هيئة البث العامة "كان"، ظهر اليوم الأربعاء، فإن حزب الليكود حصل 31 مقعدا، وحزب "ييش عتيد" بقيادة رئيس حكومة تصريف الأعمال، يائير لبيد، على 24 مقعدا.

وحصلت قائمة الصهيونية الدينية على 14 مقعدا، فيما حصلت قائمة "المعسكر الوطني" على 2 مقعدا، كما حصل حزب شاس على 12 مقعدا، وكتلة "يهدوت هتوراة" على 8 مقاعد.

وحصل كل من حزب "يسرائيل بيتينو" وقائمة الجبهة – العربية للتغيير والقائمة الموحدة على 5 مقاعد، فيما حصل حزب العمل على 4 مقاعد.

ووفقا لمعطيات لجنة الانتخابات المركزية، فإنه حتى الساعة 9:55 صباحا، تم فرز 4081243 صوتا التي تشكل 84% من مجمل الأصوات الحقيقة، حيث تم فرز 9390 صندوق اقتراع التي تشكل 88% من مجمل صناديق الاقتراع.

وتشير معطيات لجنة الانتخابات المركزية أن هناك نحو 500 ألف صوت في المغلفات المضاعفة التي وصلت إلى مقر لجنة الانتخابات صباح اليوم، وسيم لاحقا فرزها، وتشمل هذه المغلفات أصوات الجنود، والمرضى في المستشفيات، والمعتقلين في السجون.

وبحسب النتائج حصل حزب الليكود برئاسة نتنياهو 947,795 صوتا ( 23.24%)، بينما حزب "يش عتيد"، برئاسة لبيد حصل على 730,869 صوتا ( 17.92%)، فيما حصل تحالف "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، على 420,849 صوتا ( 10.32%).

وحصل "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس على 363,759 صوتا (8.92%)، بينما الأحزاب الحريدية ممثلة بحزب "شاس" برئاسة أريه درعي حصل على342,566 صوتا (8.4%)، وحزب "يهدوت هتوراة" برئاسة موشي غافني، فاز 252,662 صوتا (6.2%).

كما حصل حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 176,695 صوتا (4.33%). وتحالف الجبهة والتغيير برئاسة أيمن عودة 159,457 صوتا (3.91%)، والقائمة الموحدة برئاسة منصور عباس حصلت على 176,690 صوتا (4.33%)، وحزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي حصل على 145,540 صوتا (3.57%).

وأظهرت النتائج أن حزب "ميرتس" برئاسة زهافا غلئون، بحصوله على 130,599صوتا (3.2%)، يقترب من نسبة الحسم، كذلك حزب التجمع الوطني الديموقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، الذي حصل على 124,095 صوتا (3.04%).

وبحسب النتائج الحقيقة المحدثة، وفرز 84 % من الأصوات، وتوزيع هذه النسبة إلى مقاعد، يحصل الليكود على 31 مقعدا، "ويش عتيد" 24 مقعدا، و"الصهيونية الدينية" 14 مقعدا، و"المعسكر الوطني" 12 مقعدا، بالإضافة إلى حزب "شاس" 12 مقعدا.

بينما يحصل حزب "يهدوت هتوراة" على 8 مقاعد، و"يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، القائمة الموحدة 5 مقاعد، وحزب العمل 4 مقاعد، والجبهة والتغيير، 5 مقاعد.

وبحسب هذه النتائج المرحلية يحصل معسكر نتنياهو على 65 مقعدا، ومعسكر لبيد على 50 مقعدا، إضافة إلى 5 مقاعد للجبهة.