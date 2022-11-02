طقس الخليج العربي اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

طقس الخليج العربي.. ضباب وفرص الأمطار على أجزاء من السعودية امتداداً للكويت، من المتوقع أن يشهد طقس الخليج العربي تقلبات حرارية ورُبما جوية على بعض الدول ترتفع معها فرص هطول الأمطار.

طقس السعودية يتوقع أن يكون لطيف إلى مائل للبرودة، حيث يكون الطقس خلال الايام القادمة مائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، لطيفاً في بقية المناطق، حاراً نسبياً في سواحل والمناطق الداخلية من سواحل البحر الأحمر مع ظهور السُحب العالية، ويراقب احتمالية نشوء احوال جوية غير مستقرة على بعض المناطق منتصف وما بعد مُنتصف الأسبوع.

طقس الخليج العربي

كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في ساعات الليل ويكون الطقس ليلاً بارداً في مختلف المناطق باستثناء المناطق الساحلية.

وترتفع نسب الرطوبة السطحية ويتشكل الضباب في اجزاء من المناطق الشرقية، ولا يُستبعد ان يكون الضباب كثيفاً أحياناً خلال الأيام القليلة القادمة.

تزامناً مع هبوب رياح من اتجاهات مُتقلبة مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتصحب بهبات قوية على بعض المناطق والفترات، وتكون مُثيرة للأتربة والغُبار.

طقس الكويت، من المتوقع أن يحدث ارتفاع على درجات الحرارة في دولة الكويت الأيام القادمة ويكون الطقس لطيفاً نهاراً مع ظهور السُحب العالية، وتنخفض درجات الحرارة في ساعات الليل ويكون الطقس مائلاً للبرودة إلى نسبياً خلال ساعات الليل المتأخرة الأيام القادمة وتكون درجات الحرارة العُظمى في مستويات عشرينية، بينما تكون درجات الحرارة الصغرى حول إلى اقل من 16 درجة مئوية الايام القادمة في العديد من المناطق.

طقس الخليج العربي

وتهُب رياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية رطبة خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق بعض المناطق تعمل على إثارة الأتربة والغبار، وتعمل على زيادة نسب الرطوبة السطحية بشكلٍ ملحوظ، حيث يتشكل الضباب في بعض ليالي مابعد مُنتصف الأسبوع.

أما طقس قطر والبحرين فيكون رطب، حيث يكون لطيفاً إلى مُعتدلاً، وتكون درجات الحرارة في في مُستويات عشرينية، كما وترتفع درجات الحرارة الليلية ويكون الطقس لطيفاً إلى مائلاً للبرودة ليلاً في كلا الدولتين مع ارتفاع على نسب الرطوبة السطحية ويتشكل الضباب الكثيف في بعض الليالي فوق أجزاء عديدة من قطر، ويُتوقع هبوب رياح شمالية غربية إلى مُتقلبة الاتجاه خفيفة إلى مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مطلع الأسبوع.

طقس الامارات يكون هناك فرصة لظهور السحب، كما يتوقع ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الطقس خريفياً مُعتدلاً إلى مائلاً للحرارة في الإمارات خلال الأيام القادمة اثناء ساعات النهار، ويحدث انخفاض على درجات الحرارة في ساعات الليل ويكون الطقس لطيفاً إلى مائلاً للبرودة في ساعات الليل المُتأخرة مع ظهور السُحب المُنخفضة والعالية، وهبوب رياح شمالية غربية إلى مُتقلبة الإتجاه خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً على بعض المناطق.

كما وترتفع نسب الرطوبة بشكلٍ ليلاً ويكون الطقس رطباً فوق بعض المناطق، مع تشكل الضباب في اجزاء من الدولة، خاصة الغربية منها.

طقس عُمان الأيام القادمة يكون مستقر ولطيف في المرتفعات الجبلية خاصة الشمالية الشمالية، بينما يكون مُعتدلاً في بقية المناطق يميل للحرارة خلال ساعات الظهيرة والعصر، كما ويكون الطقس مائلاً للبرودة إلى بارداً نسبياً ليلاً في بعض المناطق لاسيما المرتفعات الجبلية أثناء ساعات الليل المُتأخرة.

وتظهر السُحب على ارتفاعات مختلفة فوق بعض المناطق، وتوجد إحتمالية ضعيفة لهطول زخات محلية من الأمطار على اجزاء من محافظة ظفار.

ويحدث ارتفاع ملحوظ على نسب الرطوبة ليلاً ويتشكل الضباب الكثيف فوق مرتفعات صلالة.

مع هبوب رياح من إتجاهات مُتقلبة، تكون خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق بعض المناطق وتكون مُثيرة للأتربة والغُبار الخفيف.