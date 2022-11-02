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حماس تنعى منفذ عملية رام الله وتحذّر الاحتلال من عواقب استمرار جرائمه

منفذ عملية رام الله
منفذ عملية رام الله
تحقيق السستم تحقيق السستم

الضفة- الرسالة نت

نعت حركة حماس الشهيد حباس عبد الحفيظ ريان (54 عامًا) من بلدة بيت دقو، فيما باركت عمليته البطولية التي نّفذها صباح اليوم الأربعاء، قرب حاجز بيت عور غربي رام الله، وأصاب خلالها ضابطًا (إسرائيليا).

وحذّرت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، الاحتلال من عواقب استمرار جرائمه واستفزازاته اليومية، وخاصة بحق المسجد الأقصى المبارك.

 ودعت أبناء شعبنا إلى مواصلة الاستنفار وتفعيل كل أدوات المقاومة الشاملة حتّى تحقيق آمال شعبنا في الحرية والعودة، فعدونا لا يفهم إلا لغة القوة، وما ضاع حق وراءه مطالب.

وكان ضابط (إسرائيلي) قد أصيب صباح اليوم الأربعاء، بجروح خطيرة في عملية دعس غرب رام الله، فيما استشهد المنفذ حباس ريان.

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