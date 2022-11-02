استهجنت حركة حماس اعتقال أجهزة أمن السلطة الليلة الماضية، المرشّح عن قائمة "القدس موعدنا" وأحد قيادات الحركة الأسيرة المهندس أشرف عمران عصفور (42 عامًا)، من سكان حدب الفوار قضاء الخليل.

وأدانت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، استمرار اعتقال نحو 40 ناشطاً سياسياً من بينهم 9 طلاب من جامعة بيرزيت، ضمن حملة تستهدف نشطاء الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية، والذين يُعانون من سياسة الباب الدوّار في الاعتقال بين الاحتلال وأجهزة أمن السلطة.

وأكدت أنّ استمرار تلك السياسة؛ سلوكٌ لا مسؤول يضرب جهود الجزائر الشقيقة بإرساء معالم الوحدة الوطنية، ويخدم الاحتلال بزرع بذور الفتنة والتنافر الوطني والتفكّك الاجتماعي بين أبناء شعبنا في الوقت الذي نحتاج فيه إلى الوحدة والتلاحم في مواجهة تصعيد الاحتلال وهجومه الشرس ضد أهلنا ومقدساتنا في عموم الضفة الغربية.

ودعت حركة حماس قيادة السلطة إلى وقف تلك الانتهاكات وإلى الأبد، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين يتعرّضون للتعذيب والإهانة والحرمان من زيارات الأهل، مشيرة إلى أن عددًا منهم يواصل الإضراب عن الطعام منذ عشرات الأيام، مردفة ففلسطين والقدس بحاجة لكل أبنائها المناضلين الشرفاء في ساحة المواجهة المفتوحة مع الاحتلال.