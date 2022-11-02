الاستعلام الحكومي.. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يشكل الاستعلام الحكومي المركزي واحدة من أهم الخدمات التي أطلقتها الحكومة في قطاع غزى عبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث باتت توفر الكثير من الخدمات للمواطن بسهولة.

وهذا ما يفسر تزايد عمليات البحث بشكل مستمر حول الاستعلام الحكومي.. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أطلقت نظام الاتصال الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية الحكومية، ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتسهيل وصول المواطنين للخدمات الالكترونية الحكومية والاستفادة من كافة التقنيات الحديثة.

للوصول الى رابط الاعلام المركزي الحكومي .. اضغط هنا

للوصول الى رابط النظام الموحد .. اضغط هنا

وتشكل هذه البوابة مدخل مهم ومصدر للمعلومات ومزود للخدمات الأكثر أهمية وإلحاحاً للمواطنين في قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بصرف المنحة القطرية شهرياً إلى جانب فحص تصاريح العمال والعمل في الداخل المحتل، وصرف المساعدات من حين لأخر للأسر المتعففة في القطاع.

للوصول لموقع وزارة التنمية الاجتماعية.. اضغط هنا

للوصول لموقع وزارة العمل .. اضغط هنا

وقد أتاحت الوزارة للمواطنين إنشاء حساب موحد لجميع الخدمات والاستعلام الحكومي عنها كما يمكن النظام المواطنين من تغيير كلمة مرور حساب الدخول الموحد بالإضافة لتغيير رقم الجوال حساب الدخول الموحد.

كما يتيح النظام الخدمات الاستعلامية المتعلقة ببنك البريد والبعائث البريدية كخدمة الاستعلام عن ارصدة الحسابات البنكية والاستعلام عن وصول البعائث البريدية، بالإضافة لخدمات حافظة المستحقات الخاصة بالموظفين كخدمة الحصول على كود الحافظة وخدمة إضافة مبلغ على الحافظة.