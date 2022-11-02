السعودية تسمح لحاملي بطاقة هيّا المخصصة لجماهير مونديال قطر بدخول أراضيها

أكد مساعد المدير العام للإدارة العامة للتأشيرات في وزارة الخارجية السعودية خالد الشمري، أنه يمكن لحاملي بطاقة "هيا" من المسلمين أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة.

حاملي بطاقة هيّا

ولفت في مداخلة مع قناة "الإخبارية" السعودية، إلى أن هذه التأشيرة مجانية من دون رسوم، ولكن يجب الحصول على تأمين طبي إلزامي من منصة التأشيرات.

وأوضح أن التأشيرة ستكون صالحة لدخول المملكة بدءا من 11 من الشهر المقبل نوفمبر/تشرين الثاني، قبل 10 أيام من بداية بطولة كأس العالم، وحتى اليوم الختامي من البطولة في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.

بطاقة هيّا

وأشار إلى أنه لا يشترط أن يكون حامل التأشيرة قد دخل إلى دولة قطر ببطاقة هيا قبل ذلك، وأن مدة الإقامة لحامل التأشيرة شهران تنتهي في 11 يناير/كانون الثاني 2023.