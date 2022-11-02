تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2022 في قطر ، مع اقتراب موعد مونديال قطر 2022 يبحث الكثير من المتابين عن قنوات ستبث كأس العالم 2022 في قطر.

تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لكأس العالم

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لكأس العلم Beinsport 2022 على النايل سات والعرب سات الناقلة لمباريات، حيث من الممكن ان تقوم قناة بي ان سبورت بعرض مباريات بشكل مجاني.

اسم القناة : قناة بي ان سبورت المفتوحة beIN Sports HD – القمر : النايل سات – التردد : 12476 – الترميز : 27500 – الاتجاة : أفقي.





تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN Sports HD على قمر نايل سات

القمر: النايل سات

التردد: 12765 أو 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN Sports HD على قمر سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات 26 شرق

التردد: (ميجا هرتز) 11547 أو 11566

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث: DVB–S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK

مجموعة بي ان سبورت

وفي فرنسا فلها الحق في بث مباريات كدرة القدم ودوري الدرجة الأولى الفرنسي ودوري أبطال أوروبا والدوري الألماني فضلًا عن بطولة الأمم الخاصة بكرة القدم.

أما في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فإن لمجموعة Bein الحق في البث المباشر للدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الأوروبي والدوري الإيطالي ودوري الدرجة الأولى الفرنسي ودوري أبطال أوروبيا لكرة القدم.

البطولات التي تنقلها قنوات بي ان سبورت

قناة Bein Sports تضم أبرز المحللين والنقاد الرياضين ، وتقدم استوديوهات تحليلية عقب كل كباراة ، كما تبث العديد من البطولات والدوريات العالمية لكرة القدم ولعل أبرزها بطولة :

كأس العالم

أمريكا المفتوحة للتنس

فرنسا المفتوحة للتنس

دوري أبطال آسيا

دوري أبطال أوروبا

دوري رابطة محترفي كرة السلة الأمريكية