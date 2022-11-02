تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد الناقلة لكأس العالم 2022 في قطر

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد AD SPORT HD المفتوحة 2023 ، حيث تعتبر قناة أبو ظبي الرياضية واحدة من ضمن القنوات الفضائية العربية المهمة.

والتي يتم بث أخبارها من مدينة أبو ظبي، كما أنها تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام، وهي قناة متخصصة في نقل الأخبار الرياضية المتنوعة على مدار ال 24 ساعة.

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قناة أبو ظبي الرياضية

وقناة أبو ظبي الرياضية قد حققت نقلة جديدة في شكل ومضمون جميع البرامج التي تقدمها حيث طورت في الكثير من الإمكانيات في نقل الدوري الإماراتي كما قامت بتوسيع دائرة مراسليها وقامت بزيادة عدد المُحللين الرياضيين.

كما قامت شركة "أبو ظبي" الرياضية بإطلاق قناة رياضية ثانية تقوم بتغطية جميع الأحداث الرياضية وكذلك جميع المباريات التي يتصادف أوقات عرضها.

كما تقوم قناة أبو ظبي بنقل مباريات نهائي كأس السوبر الإسباني.

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تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات





تردد قناة أبو ظبي الرياضية على عرب سات



