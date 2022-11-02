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بطاقة هيا في كأس العالم.. هل يمكن لحاملها الدخول للسعودية؟

بطاقة هيا في كأس العالم.. هل يمكن لحاملها الدخول للسعودية؟
بطاقة هيا في كأس العالم.. هل يمكن لحاملها الدخول للسعودية؟
تحقيق السستم تحقيق السستم

غزة-الرسالة نت

بطاقة هيا.. بات الآلاف يستعدون إلى استعمالها، بعد ان أعلنت قطر تعلقيها استقبال زوار كأس العالم بنظام التأشيرة واستبدالها ببطاقة هيا.. لكن السؤال الذي يطرحه المشجعين هل يمكن الدخول للسعودية عن طريقها.

وبدأت قطر في استقبال آلاف مشجعي كرة القدم، لحضور الحدث الكروي الأبرز (كأس العالم)، والذي ينطلق في الـ25 من الشهر الجاري.

ما هي بطاقة هيا؟

تعد بطاقة هيا، تأشيرة الدخول إلى قطر، ويمكن لمن يحملها أن يحجز بطاقة لمشاهدة مباراة واحدة من مباريات كأس العالم على الأقل، وطرحت للبيع عبر الإنترنت، أو من خلال المقيمين في قطر عبر النقاط الرسمية.

ولا تحتاج التقديم إلى بطاقة هيا إلى دفع رسوم مسبق، وتتمتع بمميزات تمنح حاملها التعرف على التنقلات خلال كأس العالم، ومعرفة النشاطات التي تجريها قطر خلال مباريات كأس العالم، بالإضافة إلى أنها بطاقة عبور لملاعب المونديال.

كما أن حامل بطاقة هيا يمكنه التنقل عبر الوسائل العامة مجانًا حضور عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للبطولة.

كما أن لبطاقة "هيّا" يمكنك من خلالها دخول أغلب مناطق المشجعين "الفان زون" (Fan Zone)، وسيتم الإعلان عن المناطق التي تحتاج لبطاقة "هيّا" قبل انطلاق المونديال.

كما وفرت قطر مراكز اتصال لحاملي بطاقة هيا، بسبع لغات لخدمة الجماهير والرد على الاستفسارات على الرقم 2022، كما يمكن للمشجعين الدوليين التواصل مع المراكز أيضا، وتم إنشاء مركز خدمات بصالة علي بن حمد العطية في الدوحة للتعامل المباشر مع أي مشاكل في التطبيق.

هل يمكن لبطاقة هيا دخول السعودية

ويسعى الكثير من مشجعي كرة القدم الدخول إلى السعودية من خلال بطاقة هيا وخصوصًا المسلمون، إذ يسعى المشجعين بعد انتهاء المونديال، أن يأدوا فريضة العمرة في مكة المكرمة.

وفي السياق، أعلنت السعودية، أنها ترحب بدخول السياح الحاملين لبطاقة هيا من زوار كأس العالم في قطر.

وأكدت أن بطاقة هيا، يمكنها أن تكون بمثابة تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية دون الحاجة إلى دفع مبلغ مالي.

كما أن حامل البطاقة يمكنه أن يصطحب معه 3 أشخاص كمرافقين، وبمدة زمنية تصل إلى 60 يومًا في المملكة.

وفي النهاية، من الأكيد أن حاملي بطاقة هيا يمكنهم الدخول إلى السعودية، وأداء واجب العمرة خلال أو بعد انتهاء مونديال قطر 2022.

اقرأ المزيد: ما هي مميزات وشروط بطاقة هيا؟

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https://alresalah.ps/p/270966

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