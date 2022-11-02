توقعات بصرف رواتب السلطة شهر 10 في غزة والضفة ونسبة الصرف

توقعات بصرف رواتب السلطة لشهر 10 في غزة والضفة ونسبة الصرف .. مع بداية شهر نوفمبر 2022 يبدأ موظفي السلطة في قطاع غزة والضفة في البحث عبر محركات قوقل عن موعد صرف رواتب السلطة.

صرف رواتب السلطة شهر 10 في غزة والضفة

وبسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، ينتظر موظفي السلطة بفارغ الصبر موعد إعلان وزارة المالية التابعة للسلطة الموعد الرسمي لصرف الرواتب.

وكذلك يشرع الموظفون الآن في البحث عن موعد ونسبة ومستحقات رواتبهم لشهر أكتوبر، حيث يعد هذا الملف من أهم الملفات التي يبحثون عنها لأنهم لم يتلقوا نسبة موحدة من الرواتب على مدد أشهر عدة منذ عام 2017.

أي منذ بدء تقليص نسبة صرف رواتب السلطة وتثبيتها على 70%، حيث إن هذا القرار اقتصر على موظفي غزة فقط، دون أن يؤثر على موظفي السلطة في الضفة المحتلة.

موعد صرف رواتب السلطة شهر أكتوبر وزارة المالية

حيث من المتوقع أن تعلن وزارة المالية التابعة للسلطة يوم السبت المقبل عن موعد صرف رواتب السلطة.

وذلك وفق التوقعات فإن موعد صرف رواتب السلطة سيكون على الصراف الآلي بعد ظهر يوم الإثنين القادمة، على أن يجرى صرفها في البنوك بشكل رسمي صباح يوم الثلاثاء.

موعد صرف رواتب السلطة شهر أكتوبر وزارة المالية

ويبحث الموظفون العموميون التابعون للسلطة الفلسطينية عن، الموعد الرسمي لصرف رواتب السلطة ونسبة الصرف، فهم مع تقليص نسبة الصرف لهم والتقاعد المبكر المالي الاجباري، دفعهم للبحث عن موعد ونسبة صرف رواتبهم.

نسبة صرف رواتب الموظفين في غزة ورام الله شهر 10

ويتساءل الموظفون الآن عن، نسبة صرف رواتب الموظفين في غزة ورام الله شهر 10، حيث سيكون الصرف بذات النسبة عن الشهر الماضي سبتمبر، أي بنسبة 80% و2000 شيكل كحد أدنى إلى ان تكون صرف المستحقات بنسبة 12-16% عن الأشهر الماضية، كما تمت آلية الصرف عن الشهر الماضية.