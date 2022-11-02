طالع آخر تحديث لنتائج الانتخابات (الإسرائيلية) 2022

أظهرت نتائج الفرز -شبه النهائية- في الانتخابات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حصول معسكر رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو على أغلبية واضحة في الكنيست بـ65 مقعدًا.

وحسب نتائج نشرها موقع "واللا" العبري، بعد فرز 86% من الأصوات، حصل معسكر نتنياهو على 56 مقعدًا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدًا.

وأوضح الموقع، أنه وفقًا للنتائج حصل حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو على 32 مقعدًا، و"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير على 14 مقعدا، وحزب "شاس" على 11 مقعدًا، وحزب "يهودوت هتوراه" على 8 مقاعد.

وأشار الموقع إلى أنه بالمقابل وفي المعسكر المعارض حصل حزب "هناك مستقبل" برئاسة رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد على 24 مقعدًا، وحزب "المعسكر الرسمي" برئاسة وزير الجيش بيني غانتس على 12 مقعدًا، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير المالية أفيغدور ليبرمان على 5 مقاعد.

كما حصلت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 5 مقاعد، وتحالف الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية للتغيير برئاسة أيمن عودة وأحمد الطيبي على 5 مقاعد، وحزب "العمل" على 4 مقاعد، وفق المصدر ذاته.

ولفت الموقع إلى أن حزب "ميرتس" اليساري والتجمع الوطني الديمقراطي أخفقا بالفوز في الانتخابات.

ويذكر أن نتنياهو قال:" إن حزبه "الليكود" حصل على تصويت هائل بالثقة، ولكنه فضل انتظار النتائج النهائية للانتخابات قبل إعلان النصر، مضيفًا لمؤيديه، "نحن أقرب إلى نصر كبير".

وتتزامن هذه الانتخابات مع تصاعد اعتداءات الاحتلال على المواطنين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

المصدر: عكا