السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية بالضفة وتختطف أسيراً محرراً

تتواصل انتهاكات أجهزة أمن السلطة واعتقالاتها السياسية في الضفة الغربية، وسط تجاهلٍ للمناشدات الحقوقية والعائلية المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الذين يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب داخل سجون السلطة.

واعتقلت مخابرات السلطة في الخليل الأسير المحرر زيد إسماعيل أبو فنار، بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، فيما لا يزال جهاز المخابرات في طولكرم يختطف المهندس بكر عسس لليوم الثاني على التوالي.

واعتقلت مخابرات السلطة في الضفة الغربية أمس، الأسير المحرر أشرف عصفور، وذلك بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل.

ونظم أهالي المعتقلين السياسيين صباح اليوم الخميس، وقفة تضامنية برام الله، مع أبنائهم المضربين عن الطعام لليوم الـ40 على التوالي.

وأكد الأهالي على أن الوقفة التضامنية تتزامن مع جلسة محاكمة أبنائهم المعتقلين المضربين عن الطعام، الساعة التاسعة والنصف صباحا، في محكمة بداية رام الله “مجمع المحاكم”.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اعتقال أكثر من 40 مواطناً على خلفية سياسية، 4 منهم منذ نحو 150 يوماً، في ظروف اعتقال صعبة، حيث يتعرضون للتعذيب والإهانات والحرمان من زيارات الأهل.

ويواصل عدد من المعتقلين السياسيين الإضراب عن الطعام منذ 40 يوماً في ظروف سيئة، حيث لا يقوون على الوقوف ويتقيأ بعضهم الدم.

والمضربون هم الأسرى المحررون أحمد هريش وقسام حمايل وجهاد وهدان، واعتقلوا إلى جانب منذر رحيب الذي لم يتمكن من الإضراب عن الطعام بسبب وضعه الصحي.