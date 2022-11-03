وقفة طلابية حاشدة في جامعة بيرزيت وفاءً لدماء الشهيد عامر حلبية

شارك عشرات الطلبة اليوم الخميس، في وقفة حاشدة جابت جامعة بيرزيت برام الله، وذلك وفاءً لدماء الشهيد عامر حسام بدر حلبية الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

وردد المشاركون من طلبة جامعة بيرزيت قسم حماية المسجد الأقصى المبارك، عقب مسيرة خرجت وفاءً لدماء الشهيد حلبية.

ونعت الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية الشهيد البطل ابن جامعة بيرزيت حلبية، والذي ارتقى شهيداً على أبواب المسجد الأقصى المبارك.

ونفذ الشهيد حلبية عملية طعن بطولية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، أسفرت عن إصابة ثلاثة من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

واستنفرت قوات الاحتلال في البلدة القديمة والمسجد الأقصى عقب عملية الطعن، وأغلقت أبواب المسجد وأمنت خروج جميع المستوطنين المقتحمين له.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسجل مركز معلومات فلسطين "معطى" 1999 عملا مقاوماً، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.