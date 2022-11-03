الجبهة الشعبية -القيادة العامة- تنعي الشهيد ريان وتؤكد استمرار ثورة شعبنا

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة الشهيد البطل داود محمود خليل ريان (42 عاماً)، والذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، فجر اليوم الخميس.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي، أن استمرار ثورة شعبنا في كل أنحاء الضفة الغربية والقدس وتصعيدها، هو الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، فهو لا يفهم الا لغة القوة والمواجهة في لجم غطرسته وبطشه المتواصل.

وتوجهت بالتحية والفخر والاعتزاز إلى شعبنا وثواره في الضفة والقدس وكل مدن وقرى ومخيمات الضفة الذين يتصدون بكل شجاعة وبسالة لجرائم وإرهاب جيش العدو ومستوطنيه ويسطرون أروع ملاحم البطولة والفداء والجهاد.