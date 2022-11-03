حماس تنعى شهيديْ جنين وتؤكد أنّ سياسة الاغتيال لن تخمد لهيب مقاومتنا

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم شهيدي جنين البطلين فاروق سلامة، والفتى محمد خلوف.

وشددت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، على أنّ العدو الجبان واهمٌ إنْ ظنّ أنّ سياسة الاغتيال يمكن أن تحقّق له أمنًا أو تخمد لهيب الغضب المتصاعد في وجهه، فإنّ القائد من شعبنا يَخْلفه ألف قائد، ودم الشهادة وقود لمسيرة المقاومة المستمرة، والتضحيات التي يقدمها شعبنا هي جسور العبور نحو النصر والتحرير.

وقالت إننا نعزّي ذوي الشهيدين ومحبيهما وإخواننا في سرايا القدس، ونحيي مقاومينا الأبطال الذين تصدوا لعملية الاقتحام الصهيونية الهمجية لمخيم جنين، ونؤكد ثقتنا بالمقاومة القادرة على تدفيع العدو ثمن هذه الجريمة البشعة، وجرائمه المتصاعدة بحق أهلنا وأرضنا ومقدساتنا وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.