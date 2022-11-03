أصيبت مستوطنة بجراح خطيرة جدا، مساء الخميس، جراء طلق نار أطلقه قناص، في مستوطنة "كريات أربع" قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت قوات الاحتلال إنه وبعد التحقيقات اتضح أن ما جرى في الخليل عـمــلية فدائية، حيث أطلق مـقــاوم النار على مستوطِنة وأصابها بجراح حرجة.

وأعلن الاحتلال أن إصابة المستوطنة ميئوس منها، والأطباء يكافحون لإنعاش المستوطنة التي أصيبت بنيران فلسطينية من عمق الخليل.

وفور إعلان الاحتلال عن تحقيقاته الأولية بإصابة المستوطنة برصاص قناص، اقتحم جنود الاحتلال منطقة مفرق أبو الحلاوة شرقي مدينة الخليل وباشروا في الاستيلاء على أجهزة تسجيلات الكاميرات، وسط انتشار عسكري مكثف.

وتأتي عملية القنص اليوم، بعد أيام من قتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار بطولية نفذها المقاوم الشهيد محمد كامل الجعبري، في مستوطنة "كريات أربع".

وشهدت الضفة الغربية والقدس، تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسجل مركز معلومات فلسطين “معطى” 1999 عملا مقاوماً، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.