عملية طعن و4 إصابات في صفوف الاحتلال بالضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 4 إصابات في صفوف الاحتلال وعملية طعن، و4 عمليات إطلاق نار.

كما شهدت الضفة، تفجير عبوتين ناسفتين، و3 محاولات تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبتين للمستوطنين، واندلاع المواجهات في16 نقطة.

وفي القدس شهدت كل من العيزرية وسلوان وبيت دقو اندلاع مواجهات، كما شهدت البلدة القديمة عملية طعت أدت لإصابة 3 مستوطنين، فيما اندلعت مواجهات في رام الله في النبي صالح وبيت لقيا.

وأطلق مقاومون النار تجاه الاحتلال في نابلس، فيما شهدت أيضا اندلاع مواجهات مع الاحتلال، وفي جوسان في بيت لحم.

واندلعت مواجهات في مصانع جيشوري في طولكرم، بينما شهد مخيم جنين وحاجز الجلمة، عملية إطلاق نار واندلاع مواجهات.

وفي قلقيلية، تصدى المواطنون للمستوطنين ما أدى لإصابة مستوطن، وحطموا مركباتهم، كما شهدت الخليل اندلاع مواجهات والقاء حجارة، في خرسا وشاره الشلالة.

وتصدى المواطنون للمستوطنين في بيت أمر ومفرق زيف، ألقوا الحجارة صوبهم، وحطموا مركباتهم.

وفيما يخلص العمليات النوعية، فقد شهدت الضفة إصابة 3 من شرطة الاحتلال في عملية في عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس، واشتباكات متكررة وإطلاق نار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، وإطلاق النار على حاجز الجلمة، والقاء عبوات ناسفة على حاجز موفودوتان في جنين.

كما شهدت إطلاق نار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، وإصابة مستوطن وتحطيم مركبته بالقرب من قرية عزون في قلقيلية، وإلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال المواجهات في قرية النبي صالح برام الله.