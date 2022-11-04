جيش الاحتلال يقر أكبر صفقة وسائل قتالية وجيبات مصفحة بالضفة

قرر جيش الاحتلال (الإسرائيلي) التزود بالوسائل القتالية والجيبات المصفحة الحديثة لمواجهة الأحداث المتصاعدة في الضفة الغربية عبر صفقة بقيمة مئات الملايين من الشواقل.

وقرر الجيش التزود بنحو 2500 سترة واقية ضد الرصاص لصالح جنوده في الضفة الغربية في ختام جلسة تقييم للأوضاع الأمنية وفي ظل استمرار تعرض قواته للنيران خلال اقتحامها للأراضي الفلسطينية.

فيما تشمل الستر طبقات حماية ضد الرصاص بقيمة تصل إلى 8 ملايين شيقل والمعدة لجنود لواء الكوماندوز، والقوات على الجدار الفاصل حيث جرى توقيع عقد التوريد من شركة في شمال الكيان.

كما قرر الجيش شراء 50 مركبة مصفحة جديدة لتخلف المركبات القديمة التي يستخدمها في الضفة والمضادة للرصاص والحجارة سعياً لتعزيز الحماية للقوات المشاركة في عملية "كسر الأمواج" التي يشنها في الضفة منذ الربيع الماضي.

في حين، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن كمية الوسائل المذكورة تعد الأكبر التي يعتزم الجيش التزود بها خلال العقد الأخير في ظل مئات عمليات إطلاق النار والتي وصلت إلى 240 عملية منذ شهر آب الماضي.

كما زود الجيش قواته في منطقة شمال الضفة الأكياس الرملية وذلك بعد تعرض العديد من المواقع لإطلاقات نارية كثيفة.

المصدر: وكالة صفا