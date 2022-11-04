حماس تنعى نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير

نعت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد والمربّي والداعية الكبير الأستاذ إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وأحد أعلامها ورجالها الكبار، الذي وافته المنيّة اليوم الجمعة، بعد حياة حافلة بالعطاء في ميادين الدعوة والتربية والفكر والتضحية والثبات، والعمل من أجل وطنه مصر وخدمة دينه ودعوته وقضايا أمَّته، وفي القلب منها قضية فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك.

واستذكرت الحركة في بيان نعي اليوم الجمعة مسيرته المشرّفة في الحفاظ على أواصر التآلف وجمع الكلمة وتوحيد المواقف وحشد الطاقات وتقريب وجهات النظر وتعزيز التواصل مع الأمَّة والعالم، وتوحيد الجهود والمواقف تحقيقاً لتطلعات شعوب الأمَّة في الحريّة والعدالة ونيل الحقوق المشروعة.

واضافت : "نستذكر بكل اعتزاز دوره المميز في دعم حركة المقاومة الإسلامية حماس منذ أيامها الأولى وإسنادها في مختلف مراحل عملها، والوقوف إلى جانب شعبنا في مقاومته المتواصلة للاحتلال والعدوان الصهيوني".

وبعثت حركة حماس بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته وإخوانه ومحبّيه وطلاّبه في مصر الشقيقة والعالم العربي والإسلامي، سائلة الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يحشره مع الذين أنعم عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصَّالحين، وحسن أولئك رفيقاً، وأن يتقبّل أعماله وتضحياته، ويجزيه خير الجزاء.