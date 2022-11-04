3 عمليات إطلاق نار و3 إصابات في صفوف الاحتلال خلال الـ24 ساعة الأخيرة

شهدت أعمال المقاومة، اليوم الجمعة، تصاعدا ملحوظا في الضفة الغربية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وسجلت المقاومة 3 عمليات إطلاق نار، و3 إصابات في صفوف الاحتلال والمستوطنين، إلى جانب اندلاع المواجهات في 11 نقطة، وتفجير عبوة ناسفة، و4 محاولات تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبتين للمستوطنين.

وشهدت القدس اندلاع مواجهات مع الاحتلال في صور باهر وأبو ديس، كما شهدت عملية إطلاق نار على حاجز قلنديا، وفي ترمسعيا في رام الله.

واندلعت مواجهات في بيت دجن وبيتا ومادما وقريوت في نابلس، كما تصدى الفلسطينيون للمستوطنين في مادما وقريوت.

وسجلت جنين عملية إطلاق نار على حاجز الجلمة وتفجير عبوات ناسفة، فيما اندلعت مواجهات في قلقيلية في كل من كفر قدوم والحاجز الشمالي، وعملية تصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم في مستوطنة كدوميم.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات في باب الزاوية وشهدت مستوطنة كريات أربع عملية إطلاق نار أدت لإصابة مستوطنة وتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.

أما فيما يتعلق بالعمليات النوعية، فشهدت الضفة إصابة 2 من المستوطنين أحدهم في عملية إطلاق نار والآخر بالحجارة في مستوطنة كريات أربع بالخليل، وإطلاق النار وإلقاء عبوات ناسفة على حاجز الجلمة جنين.

كما سجلت عملية إطلاق نار على قوات الاحتلال قرب قرية ترمسعيا في رام الله، بالإضافة إلى إصابة مستوطن وتحطيم مركبته بالقرب من مستوطنة كدوميم في قلقيلية.