استعدادات لعقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون اليوم

من المقرر أن يعقد "المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون"، يوم السبـت، تمام الساعة ٢ ظهرا، في غزة بقاعة فندق جراند بالاس مقابل فندق الديرة، وفي قاعات مختلفة في مدن الضفة الغربية و مناطق اللجوء والشتات.

كما ستتاح المشاركة (عبر رابط الزووم لمن لا يتمكن من الحضور وجاهيا في قاعات المؤتمر ).

ويؤكد القائمون على المؤتمر أن منظمة التحرير يجب أن تمثل كل الفلسطينين، ولا بد من إصلاحها وإصلاح برنامجها وميثاقها.

ويشددون على أن الفلسطينين الـ14 مليون في الداخل والشتات يجب أن يختاروا ممثليهم في منظمة التحرير، وفق أسس ديمقراطية.

ويشارك في المؤتمر شخصيات وطنية وشعبية وقطاعات واسعة من أبناء شعبنا في الداخل والخارج.

آن الأوان لإعادة بناء منظمة التحرير#المؤتمر_الشعبي pic.twitter.com/OA8jmc2jud — عزات جمال 🇵🇸 (@3zJamal) November 4, 2022

وكانت السلطة الفلسطينية منعت عقد المؤتمر في الضفة، وكان من المقرر عقده في قصر رام الله الثقافي التابع لبلدية رام الله، إلا أن الأجهزة الأمنية مارست الضغط على البلدية لمنع إقامته، وقد قرر القائمون على المؤتمر الشعبي عقد مؤتمر صحفي لتوضيح ذلك في بلدية البيرة، إلا أن الأخيرة اعتذرت أيضا عن استضافة المؤتمر الصحفي، بضغط من السلطة وفق اللجنة التحضيرية.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي عمر عساف إن المنع غير قانوني وتعد على القانون ويتناقض مع الحديث عن وحدة وطنية وقمة الجزائر.