لتربح 100 ألف دولار شهريًا.. إليك عدد المتابعين الذي تحتاجه على شبكات التواصل الاجتماعي

يمكن للمؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي جني أموال طائلة على منصات مثل تيك توك (TikTok)، ويوتيوب (YouTube) وإنستغرام (Instagram)، لكن ذلك يتوقف على المتابعين وعدد المشاهدات التي يحظى بها المحتوى الذي يقدمونه.

نشر موقع "سي إن بي سي" (CNBC) تقريرا حول عدد المتابعين الذي يحتاجه المؤثر في شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل كسب 100 ألف دولار شهريا.

وفي حين أن النجوم الكبار مثل دوين جونسون -المشهور باسم "ذا روك"- وكايلي جينر ونجم كرة القدم كريستيانو رونالدو (الذين لكل منهم أكثر من 200 مليون متابع على إنستغرام)، يمكنهم كسب أكثر من مليون دولار مقابل كل منشور، وفقا لشركة التحليل "إتش كيو هوبر" (HQ Hopper)؛ فإن المؤثرين العاديين بشبكات التواصل الاجتماعي لا يحتاجون إلى هذا العدد من المتابعين لكسب بعض المال، خلافا لما قد تعتقده.

فوفقا لتقديرات جديدة "للدخل الاجتماعي" قامت بها منصة الترخيص للموسيقى "لايكد كو" (Lickd.co)، فإن ما يأتي هو عدد المتابعين الذي تحتاجه على يوتيوب وتيك توك وإنستغرام لكسب 100 ألف دولار.

وقد استخدمت "لايكد كو" بيانات من مركز التسويق للمؤثرين "يوتيوب موني كالكيليتور" (YouTube Money Calculator)، ومنصات أخرى لمعرفة عدد المتابعين الذين تحتاجه على "تيك توك" لتتمكن من جني الأموال.

يوتيوب

ووفقا للتقديرات، فإن المرء يحتاج إلى ما لا يقل عن ألف مشترك في قناته في يوتيوب ونحو 24 مليون مشاهدة سنويا، لكسب 100 ألف دولار من خلال يوتيوب.

ولكسب المال من قناتك في يوتيوب، يجب أن تكون مسجلا في "برنامج يوتيوب بارتنر" (YouTube’s Partner Programme (YPP)) الشريك لليوتيوب، والذي يمكنك من جني الأموال من خلال إعلانات مصاحبة لمقاطع الفيديو التي تشاركها على قناتك.

وللانضمام إلى برنامج "يوتيوب بارتنر"، يحتاج المؤثر إلى ألف مشترك على الأقل في قناته الخاصة على يوتيوب، وإلى أكثر من 4 آلاف ساعة مشاهدة من الجمهور العام خلال الأشهر الـ12 السابقة لتقديم طلبه، كما يحتاج إلى أن يكون لديه حساب في (AdSense) مرتبط بقناته، وفقا لموقع يوتيوب.

ووفق تقديرات المنصات المختصة، فإن متوسط دخل مستخدمي يوتيوب يقدر بـ7.60 دولارات لكل ألف مشاهدة، تذهب 45% منها إلى شركة غوغل.

إنستغرام

ويحتاج مستخدمو إنستغرام إلى ما لا يقل عن 5 آلاف متابع، وإلى 308 منشورات مدعومة برعاية سنويا، لكسب 100 ألف دولار من إنستغرام.

وقد يكون ذلك أمرا سهل التحقيق، فقد كشف فيلم وثائقي حديث من إنتاج "إتش بي أو" (HBO)، كيف يمكن للأشخاص العاديين التلاعب بـ"إنستغرام" وغيره من منصات التواصل الاجتماعي، ليصبحوا مؤثرين مشهورين على الإنترنت.

وتشير التقارير إلى أن المؤثر الذي لديه أكثر من مليون متابع، يمكنه جني أكثر من 250 ألف دولار لكل منشور من العلامات التجارية.

ولكسب بعض المال من خلال إنستغرام، ينصحك موقع "سي إن بي سي" بتغيير حسابك ليصبح حسابا احترافيا.

تيك توك

ويحتاج مستخدم تيك توك إلى 10 آلاف مشترك على الأقل في حسابه في "تيك توك" وأكثر من 270 مليون مشاهدة سنويا، ليتمكن من كسب 100 ألف دولار من المنصة.

وكما هي الحال بالنسبة ليوتيوب، فإن تطبيق تيك توك لديه برنامج شراكة يطلق عليه "تيك توك كرييتور فاند" (TikTok Creator Fund)، وهناك شروط للانضمام إلى البرنامج، منها أن يكون صانع المحتوى مقيما في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا أو ألمانيا أو إسبانيا أو إيطاليا، وألا يقل عمره عن 18 عاما، وأن يكون لديه ما لا يقل عن 100 ألف متابع، و100 ألف مشاهدة على الأقل لمحتوى الفيديو الذي يشاركه في حسابه بـ"تيك توك" خلال 30 يومًا سابقة لتقديم طلبه، كما يشترط أيضًا أن يلتزم حسابه بإرشادات مجتمع "تيك توك" وشروط الخدمة الخاصة بالمنصة.

وللوقوف على مقدار المال الذي يمكن أن تجنيه من خلال عدد متابعيك في منصات التواصل الاجتماعي، يمكنك استخدام الآلة الحاسبة التي يوفرها موقع "لايكد كو" (Lickd.co).

المصدر: الصحافة الأميركية