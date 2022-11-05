بث مباشر مباراة برشلونة وألميريا الدوري الإسباني.. يستضيف نادي برشلونة الإسباني، نادي ألميريا في مباراة ضمن الأسبوع الـ 13 بالدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة لاستعادة الصدارة مؤقتًا، ليواصل الضغط على المتصدر بفارق نقطة وحيدة نادي ريال مدريد.

ويملك برشلونة في رصيد، 31 نقطة، حيث خسر في مباراة وحيدة وتعادل في مباراة، وفاز في الـ 10 مباريات.

بينما يملك ريال مدريد 32 نقطة، بعد أن تعادل في مباراتين، وفاز بـ 10 مباريات، ولم يتلقى أي خسارة حتى اللحظة في الليجا الإسبانية.

مباشر برشلونة وألميريا

ويترقب أنصار الفريق الكتالوني، مشاهدة مباراة فقهم التي تقام على ملعب الكامب نو، حيث يستعد تشافي هيرنانديز لخوض المباراة رغم الغيابات في فريقه.

ويغيب عن المباراة، المدافع الفرنسي المتألق مع نادي برشلونة كوندي، وأراوخو، وكيسي، والمهاجم ممفيس ديباى ولاعب الوسط سيرجى روبيرتو بداعى الإصابة.

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برشلونة متألق على أرضه

ومنذ بداية الموسم الكروي، يتألق برشلونة على أرضه في معظم المباريات التي خاضها على الكامب نو، حيث فاز في 5 مباريات من أصل 6، بينما تعادل في مباراة وحيدة.

ولم يستقبل برشلونة في شباكه على أرضه أي أهداف، بينما سجل النادي الكتالوني 15 هدفًا.

ويحتل نادي ألميريا، المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة فقط، حيث لعب 12 مباراة فاز بمباراتين فقط، وخسر 5 وتعادل في 5 مواجهات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألميريا

وتنقل مباراة برشلونة حصريًا على قناة بي إن سبورت القطرية، حيث تعد هذه القنوات صاحبة حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الـ 10 مساءً بتوقيت مصر، والـ 11 بتوقيت السعودية.

وصول بيكيه في اخر مباراة له مع برشلونة في الكامب نو pic.twitter.com/WxbZFonXcg — FCB World (@forcabarca_ar) November 5, 2022

وتعد هذه المباراة، هي أخر مباراة يخوضها المدافع الإسباني جيرارد بيكي، حيث أعلن أنه سيعتزل بعدها اللعبة نهائيًا.

وقال بيكي إنه تعرض لانتقادات جماهيرية كبيرة، بقي صامتًا أمامها، وأنه سيقابلها باعتزاله اللعب، ولن يحمل قميص أي فريق أخر غير برشلونة تجنبًا لمواجهة فريقه الذي نشأ به.

وقال بيكي إنه نشأ في أسرة محبة لكرة القدم ولنادي برشلونة، وسيبقى ممتنًا لناديه الأول.

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