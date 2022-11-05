 محدث: شهيد وإصابة خطيرة برصاص الاحتلال شمال رام الله

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة، مساء السبت، برصاص جيش الاحتلال قرب بلدة سنجل شمال رام الله.

وزعمت قوات الاحتلال أن شابًا استشهد وأصيب آخر بجروح حرجة برصاص جنود الاحتلال خلال رشقهم الحجارة على مركبات المستوطنين في محيط "عيون الحرامية" بالقرب من بلدة سنجل.

وأطلق قوة عسكرية النار على راشقي الحجارة قرب مفرق "عيون الحرامية"، فيما تتواجد قوات كبيرة من جيش الاحتلال في المنطقة وتنتشر في محيطها.

وتصاعدت جرائم قوات الاحتلال وانتهاكات مستوطنيه، ضد الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلة خلال شهر أكتوبر/تشرين الماضي.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال تقريره الدوري (3665) انتهاكاً للاحتلال ومستوطنيه خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استشهد خلالها (30) مواطنًا وأصيب (720) آخرين.

وأبرز انتهاكات الاحتلال اغتيال (3) مقاومين من أفراد مجموعات عرين الأسود، أثناء اقتحام وحدات خاصة في جيش الاحتلال مدينة نابلس ليلا، إضافة إلى (27) مواطنا، منهم (5) أطفال، استشهدوا برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين.