طهران تعلن نجاح إطلاق صاروخ قادر على حمل أقمار صناعية

أعلنت إيران، السبت، إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ قادر على حمل أقمار صناعية إلى الفضاء، بعد ثلاثة أشهر من إطلاقها قمرا صناعيا بمساعدة روسيا.

وأفاد التلفزيون الرسمي عن "عملية إطلاق دون مدارية ناجحة لصاروخ قائم 100 الحامل للأقمار الصناعية".

وأوضح أن اختبار حامل الأقمار الصناعية العامل بالوقود الصلب "استُكمل بنجاح".

وأضافت القناة بأن القوات "الجو فضائية" التابعة للحرس الثوري الإيراني هي الجهة المصنّعة لصاروخ "قائم 100" الذي يعد أول حامل للأقمار الصناعية ثلاثي المراحل يعمل بالوقود الصلب في البلاد.

وذكرت بأن "قائم 100" "قادر على وضع أقمار صناعية يبلغ وزنها 80 كلغ في مدار يبعد 500 كلم عن سطح الأرض".

وبحسب تصريحات قائد القوات "الجو فضائية" العميد علي حاجي زادة فإنه "بعد اجتياز هذه المرحلة سيتم قريبا، وضع القمر الصناعي "ناهيد" في المدار بواسطة الحرس الثوري وباستخدام حامل الأقمار الصناعية ثلاثي المراحل "قائم 100""، وفق وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "ارنا".

وضعت إيران بنجاح أول قمر صناعي عسكري في المدار في نيسان/أبريل 2020، في تحرّك قوبل بتنديد شديد من الولايات المتحدة.

وفي آب/أغسطس، أطلقت روسيا قمر "خيام" الصناعي الإيراني بواسطة صاروخ من طراز "سويوز-2,1ب" من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

وذكرت وكالة الفضاء الإيرانية حينذاك أن القمر صنع من قبل روسيا بإشراف إيراني.

واعتبرت الولايات المتحدة حينها أن "خيام" يسمح "بقدرات تجسس كبيرة" وأن تعزيز روسيا لتحالفها مع إيران يمثل "تهديدا جوهريا" للعالم.

ورفضت منظمة الفضاء الإيرانية الاتهامات مشددة على أن هدف "خيام" "مراقبة حدود البلاد" والمساعدة في إدارة الموارد الطبيعية والزراعية.