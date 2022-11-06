240 يهوديا أمريكيًا ينتقدون إسقاط “إيباك” لمرشحي “الكونغرس” المؤيدين لفلسطين

انتقد أكثر من 240 يهوديًا أمريكيًا يعيشون في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، دعم لجنة العلاقات (الإسرائيلية) الأمريكية “ايباك”، لمرشح يميني عن الحزب الجمهوري لإسقاط المرشحة الديمقراطية سمر لي المؤيدة للحقوق الفلسطينية.

وأعلن الموقعون على رسالة موجهة إلى “ايباك” عن دعمهم للمرشحة التقدمية عن الحزب الديمقراطي عن الدائرة الثانية عشرة في بنسلفانيا سمر لي.

وذكر موقع “دولة فلسطين” أن الرسالة جاء فيها “إن لي الشخص الذي نحتاجه لتمثيلنا في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ”.

وأكد الموقعون أن المرشحة لي “ستقاتل في الكونغرس من أجل قيم مجتمعنا واحتياجاته والدفاع عن حقوق المرأة وحماية ديمقراطيتنا”.

كما وجه الموقعون على الرسالة اتهامات لـ “إيباك” بالسعي الى “قلب مقعد كان يسيطر عليه الديمقراطيون تاريخيًا في وقت تبدو فيها محافظة الديمقراطيين على أغلبية في الكونجرس مهددة”.

وأشارت إلى اتفاق “ايباك” لإسقاط المرشحة لي لصالح الجمهوري المناهض لحقوق الإنسان وحقوق المرأة والأقليات.

المصدر: القدس العربي