لجنة مواجهة الكوارث تتم خطتها لاستقبال فصل الشتاء

أتمت لجنة مواجهة الكوارث الطبيعية في فصل الشتاء -التي شكلتها اللجنة الحكومية في غزة- خطتها واستعداداتها لاستقبال فصل الشتاء.

وقال زهدي الغريز رئيس اللجنة، إنها تشكلت بقرار حكومي، وتضم الوزارات ذات العلاقة برئاسة الحكم المحلي وعضوية الأشغال وشركة الكهرباء والداخلية.

وأوضح الغريز في تصريح لـ "الرسالة نت" أن الهدف من عمل اللجنة هو الحفاظ على المواطن وممتلكاته من الغرق ومنع المخاطر.

وأشار إلى أن مهمة اللجنة تتمثل في عمل مشاريع تصريف مياه الأمطار وعمل مصارف للأودية ومتابعتها أثناء سقوط المطر الغزير.

وتتطلع اللجنة لتسهيل حركة المواطن على طول قطاع غزة وخصوصا في المناطق التي تتجمع بها مياه الأمطار، وتسريع التصريف لمياه الأمطار.

وبيّن الغريز أنه خلال السنوات الأخيرة نجحت اللجنة في تقليل فترة إغلاق الشوارع وصعوبة المرور، قائلا: "عملنا على تقليل عدد البؤر الحمراء التي تتجمع بها مناطق المياه وتؤدي للغرق".

ولفت إلى أن اللجنة تصرف ملايين الدولارات لإنهاء هذه المشاكل باستمرار، "ونعمل حاليا على التخلص من البؤر الأخرى".

ودعا المواطنين لعمل ما يلزم لحماية منازلهم وضمان منع تجمع المياه، وحل مشاكل الكهرباء، ومساعدة اللجنة في التخلص من مشاكل تصريف المياه.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يعاني من بنية تحتية مهترئة، زادت مشاكلها بسبب سنوات الحصار وقلة المساعدات.