"القسام" ينعى قائدًا عسكريًا توفي بعد صراع مع المرض

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أحد قادتها المجاهدين من حي الشيخ رضوان بغزة، والذي توفي بعد صراع مع المرض.

وقالت الكتائب في بيانها العسكري إن القائد القسامي علي حسني حسن عرفة "أبو حسني" (49 عامًا) من مسجد "بئر السبع" في حي الشيخ رضوان بغزة، توفي اليوم الأحد بعد صراعٍ مع المرض.

وأضافت: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وتابعت: "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".