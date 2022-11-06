"الحملة الدولية" تلتقي بلجنة الرقابة وحقوق الإنسان البرلمانية

طالب وفد من الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني خلال لقاء مع مقرر لجنة الرقابة وحقوق الإنسان البرلمانية عبد الرحمن الجمل في مقر المجلس التشريعي بغزة، اليوم الأحد بضرورة تفعيل الضغط الدبلوماسي والقانوني والإعلامي لوقف انتهاك وتقييد المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وضم وفد الحملة الدولية كل من: رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف ومدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد ياسين ومنسق لجنة دعم الصحفيين صالح المصري وممثل اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية والإسلامية بغزة سائد حسونة، ومدير الأنشطة بالهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" إبراهيم الغندور، ومدير الإعلام الرقمي بالإعلام الحكومي د. يحيى عياش ومنسق الإعلام في منتدى الإعلاميين محمد حماد.

واستعرض معروف الانتهاكات المتصاعدة بحق المحتوى الفلسطيني من خلال تقييد الوصول وإغلاق عدد من الصفحات على منصات شركة "ميتا" وباقي وسائل الإعلام الاجتماعي، مبيناً أن ذلك يأتي في سياق الاستهداف الشامل للإعلام الفلسطيني، مذكراً بتدمير الاحتلال لمقار العشرات من المؤسسات الإعلامية إلى جانب قتل الصحفيين بدم بارد واعتقال العديد منهم، منوهاً إلى انطلاق الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني بمشاركة العديد من المؤسسات الإعلامية والحقوقية للتصدي لحالة التغول على الحقوق الرقمية الفلسطينية.

بدوره، أشار ياسين إلى فعاليات الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني منذ انطلاقها، مضيفاً أن استهداف المحتوى الفلسطيني وحجبه يؤثر على وصول الرواية الفلسطينية ويضعف التضامن الدولي مع القضية الفلسطيني مما استدعى التحرك الجماعي لمواجهة محاربة المحتوى الفلسطيني، مؤكداً ضرورة تكاتف جهود المجلس التشريعي واستثمار علاقاته مع البرلمانات العربية والدولية لفضح الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني والضغط لوقف استهداف الرواية الفلسطينية.

من جانبه، أكد المصري أن استهداف الإعلام الفلسطيني نتيجة قوة تأثيره ودوره الهام والحيوي في خدمة القضية الفلسطينية وفضح الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى تحرك الاحتلال على أعلى مستوى لمحاصرة المحتوى الفلسطيني ومحاربة الرواية الفلسطينية، معرباً عن أمله بتعزيز التواصل بين المجلس التشريعي والأطر الصحفية خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن حالة الحريات في قطاع غزة تستحق الشكر بخلاف واقع الحال في الضفة الغربية التي تسجل انتهاكات عديدة بحق الصحفيين.

بدوره، رحب د. الجمل بوفد الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية وخطورة دور الإعلام الفلسطيني في خدمة القضية الفلسطينية، مبيناً أن المجلس التشريعي سيبذل قصارى جهده لإيصال مظلومية الشعب الفلسطيني لاسيما على صعيد انتهاك حقوقه الرقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال التواصل مع البرلمانات العربية والدولية، منتقدا نهج ازدواجية المعايير المتبع من قبل إدارات منصات التواصل الاجتماعي في التعامل مع المحتوى الفلسطيني.

ونوه إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين الفلسطينيين سواء بالقتل أو بالاعتقال، مضيفاً أن الصحفيين على ثغر عظيم وخطير، وقال:"سبنذل جهدنا ونتصدى معكم عبر مختلف السبل الدبلوماسية والتواصل مع البرلمانات لفضح الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني".

وفي ختام اللقاء، سلم وفد الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني د. عبد الرحمن الجمل مذكرة حول الانتهاكات المتصاعدة بحق المحتوى الفلسطيني.