معتقل سياسي ووالدته يعلنان الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله في سجون السلطة

أعلن المعتقل السياسي الجريح محمد جمال دراغمة (19عاما) من طوباس، الإضراب المفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه من سجون السلطة.

وتضامناً معه أعلنت والدته الإضراب عن الطعام والدواء أيضاً، رغم ما تعانيه من أمراض.

وطالبت والدة المعتقل دراغمة، وجهاء العشائر والمسؤولين بالتدخل والضغط على أجهزة أمن السلطة من أجل الإفراج عنه ومراعاة ظروفه الصحية.

يشار إلى أن الشاب محمد دراغمة معتقل في سجن أريحا منذ نحو أسبوع، وأفرجت أجهزة السلطة عن شقيقة أحمد قبل أيام من ذات السجن بعد اعتقال استمر 3 أشهر.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال أكثر من 40 مواطناً بينهم نشطاء وطلاب وأسرى محررون على خلفية آرائهم وانتمائهم السياسي.

ولا يزال ثلاثة معتقلين مضربين عن الطعام منذ نحو 50 يوماً رفضاً لاعتقالهم السياسي الظالم.

والمضربون هم أحمد هريش وجهاد وهدان والطالب في جامعة بيرزيت قسام حمايل، ويعانون من وضع صحي صعب.