ناشط: السلطة تمارس إرهابا أمنيا وسط تغييب للإجراءات القانونية

وصف الناشط السياسي والاجتماعي عامر حمدان، إجراءات أجهزة السلطة الأمنية في اعتقال النشطاء، بـ"الإرهاب الأمني"، قائلا: "هناك إصرار على تغييب الإجراءات القانونية واللجوء الى إجراءات الترهيب والعنف".

وأضاف حمدان لـ"الرسالة نت": "بات مشهدا اعتياديا، أن يجري محاصرة سيارتك وأنت مع أهلك أو زوجتك، من طرف مسلحين مدنيين، يعترضون السيارة ثم يقتادونك لمكان مجهول".

وذكر أنّ هذه الإجراءات عمليا لا داعي لها "تستطيع أن تقدم بلاغا بالحضور؛ لكنّ الواضح أن هناك هدفا يتمثل في تعزيز الإرهاب الأمني".

وذكر أن الأجهزة الأمنية تصر أن تسلك طرقا بعيدة عن المسارات القانونية التي ينص عليها القانون الأساسي، معلقا :"لا يمنحون فرصة للمواطن حتى أن يعرف من الذي يعتقله، وقليلا ما يعرفون عن أنفسهم أنهم جهات أمنية".

واعتقلت أجهزة أمن السلطة أمس السبت رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي في المحافظات الشمالية عمر عساف.

كما صدرت عشرات التقارير عن مؤسسات حقوقية دولية، تشير إلى تعذيب وانتهاكات تمارسها الأجهزة الأمنية بحق المعتقلين السياسيين، في ظل تجاوز واضح للقانون.