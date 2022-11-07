أعلنت وزارة العمل في غزة، اليوم الإثنين، البدء بتشغيل الدفعة الثانية من برنامج "صمود 2" الخاص بتشغيل الخريجين.

وأفادت الإدارة العامة لخدمات التشغيل في الوزارة بأن الدفعة الثانية تشمل تشغيل 346 خريجا من أصل 600 خريج ضمن البرنامج.

وأشارت إلى أن الخريجين سيعملون في المؤسسات الأهلية لسد احتياجاتهم الوظيفية، بعد توقيع عقودهم في مديريات العمل، كما سيتم تقديم خدمات إرشاد وتدريب وتوجيه لكافة المرشحين عبر تقنية الزوم من خلال دائرة التوجيه والإرشاد.

يذكر أن برنامج "صمود 2" تم إقراره بتمويل حكومي، حيث سيتم تشغيل 600 خريج منهم 400 خريج من حملة شهادة البكالوريوس و200 خريج من حملة شهادة الدبلوم، كما سيتم تشغيل 450 خريج في المؤسسات الأهلية والخيرية لمساعدتهم في مهامهم بخدمة المواطنين، وتشغيل 150 خريجا في المؤسسات الحكومية.