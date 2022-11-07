بالأسماء: العثور على 4 ناجين من القارب الغريق قبالة سواحل اليونان

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، العثور على أربعة مواطنين فلسطينيين، كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة سواحل اليونان، نهاية الشهر المنصرم، حيث أبلغت الشرطة اليونانية في جزيرة ساموس، سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، بإنقاذهم.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، "إن المواطنين الناجين، هم: محمد مسعود، وحسين سرجون، وأحمد عاشور، وفاطمة قويدر".

وأضاف: "إن القائم بالأعمال يوسف درخم يواصل متابعاته لهذه المأساة مع السلطات اليونانية المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن غرق القارب خاصة من المواطنين الذين تم إنقاذهم، لمعرفة أية تفاصيل تتعلق بالمفقودين".

وفي السياق ذاته، قال السفير الديك إن السلطات التركية المختصة في كوش أداسي أخبرت سفارة دولة فلسطين لدى تركيا بالعثور على جثمان المواطن محمد قويدر، وتم نقل الجثمان الى مؤسسة الطب العدلي في أزمير لمعرفة سبب الوفاة واستكمال اجراءات التحقيق في الموضوع.

وشكرت وزارة الخارجية، السلطات المختصة في كل من اليونان وتركيا على تعاونها مع سفارتي دولة فلسطين لدى البلدين وتسهيل جهودهما للقيام بواجباتهما تجاه أبناء شعبنا.