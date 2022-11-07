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مصادر "للرسالة": السلطة أعدّت ملفات بتهم جنائية لمقاضاة الطيراوي

توفيق الطيراوي والراحل أبو عمار
توفيق الطيراوي والراحل أبو عمار

الرسالة نت- محمود هنية

كشفت مصادر في اللجنة المركزية لحركة فتح، عن تجهيز ملفات قضائية وجنائية لعضو اللجنة المجمّد توفيق الطيراوي من أجل محاكمته.

وبيّنت المصادر لـ"الرسالة نت" أنّه جرى إقناعه عبر "محمود العالول وعزام الأحمد"، بتجميد عضويته بالمركزية عوضا عن محاكمته وهو ما استجاب له الطيراوي.

وفي سياق البحث عن التفاصيل، أكدّ رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق سامي صرصور، وجود ملفات خاصة بمحاكمة الطيراوي من بينها قضايا جنائية، لكن لم يكن هناك قرار حاسم حول توجيهها للقضاء للبتّ فيها.

وكشفت مصادر في المركزية عن أن رئيس السلطة محمود عباس والفريق المحيط به تحديدا ماجد فرج وحسين الشيخ، قد اتهموا الطيراوي بالوقوف خلف تسريب نتائج التحقيق الخاصة بوفاة عرفات، وقد أقرّ الأخير بها وقال إنها سُربت من مكتبه.

وغادر الطيراوي قبل أيام إلى العاصمة الأردنية عمان، بشكل غامض ومفاجئ بعيد تسريب الوثائق من مكتبه.

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https://alresalah.ps/p/271207

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