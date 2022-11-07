هل تحظر فلسطين تطبيق “تيك توك” العام المقبل؟، تداولت وسائل الاعلام الفلسطينية خبر مفاده أن وزارة الاتصالات الفلسطينية ستقدم على حظر تطبيق تيك توك في العام المقبل.

مدير عام الاتصالات والعلاقات الدولية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليث دراغمة نفى صحة الخبر المتداول، حول قرار الوزارة بحظر تطبيق تيكتوك العام المقبل.

وأكد دراغمة في تصريح صحفي، أنه لم يصدر عن وزارة الاتصالات أي شيء بهذا الخصوص، كما أن وزير الاتصالات المهندس اسحق سدر لم يتحدث بالمطلق عن إغلاق تطبيق “تيك توك” في الوقت الحالي، ولا يندرج هذا الأمر ضمن استراتيجية الوزارة.

وأشار دراغمة إلى أن التطبيق يحتوي على إيجابيات ومنصات تعليمية، وصحية، ورياضية، ووطنية، والمستخدم هو من يحدد طبيعة المحتوى الذي يتعرض له استنادًا للخوارزميات التي يعمل التطبيق وفقها.