طقس فلسطين اليوم.. تعرف على حالة المنخفض الجوي خلال الساعات القادمة

الطقس اليوم.. تعرف على حالة المنخفض الجوي خلال الساعات القادمة، تشهد الأراضي الفلسطينية أمطارا غزيرة منذ ساعات الصباح الباكر، امتدت إلى منطقة الساحل وقطاع غزة، وتبقى البلاد وأجزاؤها الشمالية والوسطى اليوم تحت تأثير المنخفض الجوي الذي بدأ يؤثر على البلاد اعتباراً من ساعات الليل الفائت.

وبحسب الأرصاد الجوية الفلسطينية يتمركز المنخفض الجوي قبالة السواحل اللبنانية وسيتحرك في الساعات القادمة الى وسط بلاد الشام وسوريا.

ومن المتوقع أن تبقى الأمطار حاضرة على فترات في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، ضمن أجواء المنخفض الجوي.

ومن المتوقع أن يسود اليوم جو شتوي النكهة مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وأن تتراجع فرص سقوط الأمطار تدريجيا اعتباراً من ساعات المساء والليل مع جو مائل للبرودة.

ويوم الغد الأربعاء لن يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة، ويبقى الجو غائماً جزئياً مع فرصة لبعض الزخات المطرية في بعض المناطق نهاراً.

وتكون الحرارة ضمن المعدل السنوي لشهر تشرين الثاني، ومع ساعات الليل يصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد.